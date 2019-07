Justice League: Rob Liefeld sui social inneggia al rilascio della versione di Zack Snyder

Mentre a San Diego iniziano a spuntare i primi banner promozionali della Snyder Cut a poche ore dall'inizio del Comic-Con 2019, il creatore di Deadpool Rob Liefeld torna ad inneggiare al rilascio della versione di Justice League originariamente pensata da Zack Snyder.

Il fumettista già in precedenza era sceso su Twitter per unirsi al coro di fan che a gran voce e da mesi sta chiedendo il rilascio della Snyder Cut, e poche ore fa è tornato sulle proprie pagine social per ribadire il concetto.

Potete vedere il post in calce all'articolo.

Per chi non lo sapesse, il regista di Watchmen e 300 aveva pensato il primo Justice League come capitolo inaugurale di una trilogia, che avrebbe composto un unico arco narrativo in cinque parti insieme a Man of Steel e Batman vs Superman: Dawn of Justice: la storia avrebbe portato a compimento le storyline di Superman e di Batman, con Darkseid che avrebbe conquistato la Terra in Justice League 2 costringendo gli eroi a sconfiggerlo definitivamente in Justice League 3.

La trilogia sarebbe stata arricchita dai viaggi nel tempo, che si sarebbero ricollegati alla scena della visione di Bruce in Batman vs Superman (quella mostrata in quella sequenza è infatti la Terra dopo la conquista di Darkseid), e dalla presenza di Green Lantern e della Green Lanter Corps.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Watchmen.