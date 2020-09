Justice League, rivelato il vero motivo delle proteste di Ray Fisher?

La trama continua ad addensarsi per quanto riguarda la 'vicenda Ray Fisher', dopo le accuse dell'attore di Justice League nei confronti di Joss Whedon e altre personalità Warner Bros., nonché della major stessa.

L'attore ha recentemente preso d'assalto Twitter per lanciare accuse piuttosto serie al regista Joss Whedon, reo di un presunto comportamento scorretto e non professionale sul set, con la complicità dell'allora presidente della DC Entertainment Geoff Johns e l'ex co-presidente della produzione di Warner Bros. Jon Berg, secondo Fisher a conoscenza degli usi e costumi di Whedon e in qualche modo modo per non averli impediti.

Ora però potrebbero essere venute alla luce altre informazioni che, a seconda della prospettiva dalla quale le si guarda, potrebbero mettere in dubbio la legittimità delle affermazioni dell'attore. Secondo The Wrap, infatti, le accuse iniziali di Ray Fisher sarebbero arrivate poco dopo l'offerta di solo un piccolo cameo come Cyborg nel film The Flash, l'atteso nuovo cinecomic con Ezra Miller e Ben Affleck. Secondo due addetti ai lavori con conoscenza della situazione, la Warner Bros. non avrebbe ricevuto risposta dal team di Fisher dopo questa offerta, considerata offensiva dall'attore dopo lo stop definitivo ai piani per un film stand-alone su Cyborg. Lo sviluppo di quel progetto, che un tempo doveva arrivare nei cinema nel 2020, è stato sospeso verso la fine del 2016, secondo un insider.

Ovviamente una cosa potrebbe non avere nulla a che fare con l'altra, e infatti The Wrap si limita a notare 'il tempismo sospetto'. Tutto ciò non rende le affermazioni di Fisher meno valide, anzi: Fisher ha immediatamente replicato alla faccenda sulla sua pagina Twitter tramite il post che trovate qui sotto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.