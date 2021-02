Justice League: rivelato il significato del costume nero di Superman nella Snyder Cut

Nel corso di una recente intervista a margine della presentazione del nuovissimo trailer di Zack Snyder's Justice League, il regista in persona si è soffermato sul significato del costume nero che vedremo indossato dal Superman di Henry Cavill nel film e sulla differenza con quello classico di colore rosso e blu indossato di solito.

Il regista ha spiegato: "Possiamo dire che tutti indossavano quel tipo di costume nero nella moderna Krypton subito prima che Superman abbandonasse il pianeta. Quindi rappresenta una specie di legame profondo a quel vecchio mondo. Penso sia una relazione più diretta con la propria famiglia. In molti modi il costume blu per me rappresenta il suo posto sulla Terra, è il costume di un eroe, il costume del suo destino, mentre il costume nero è più personale, riguarda la sua famiglia. Mettiamola in questo modo, avrebbe avuto più senso nell'arco narrativo più ampio che avevo concepito ma penso che lo capirete lo stesso".

Ieri sera il mondo si è fermato per ammirare il trailer di Zack Snyder's Justice League che è semplicemente eccezionale. Il film è ambientato dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, e vede Batman e Wonder Woman nella loro missione per reclutare Flash, Aquaman e Cyborg dopo la morte di Superman: l'obiettivo è quello di formare una squadra di supereroi che possa proteggere il mondo dal villain galattico Darkseid e il suo esercito di Parademoni, capitanato da Steppenwolf e DeSaad, arrivati sulla Terra in cerca delle Scatole Madri.

Le musiche sono firmate nuovamente da Junkie XL, compositore che all'epoca dell'abbandono di Snyder fu sostituito da Danny Elfman, scelto da Joss Whedon: oltre alle tracce originali composte per la produzione del 2017, Junkie XL ha affermato di aver realizzato nuovi brani originali.

Justice League di Zack Snyder uscirà il 18 marzo su HBO Max.