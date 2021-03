Justice League, rivelato chi avrebbe dovuto interpretare Green Lantern nel film di Snyder?

Sapevamo che un particolare Green Lantern avrebbe dovuto fare il suo debutto nella Justice League di Zack Snyder per poi però essere tagliato fuori dal progetto, ma c'era già un attore pronto a interpretarlo? Secondo gli ultimi rumor, sì.

Zack Snyder's Justice League ci ha mostrato due membri dei Green Lantern Corps, ma nessuno di loro si potrebbe dire tra i più conosciuti, come invece sarebbero stati Hal Jordan o John Stewart (i è trattato infatti di Yalan Gur e Kilowog, che sono apparsi in due momenti diversi del film).

Tuttavia, proprio Jordan e Stewart avrebbero effettivamente dovuto essere presenti nella pellicola, come ha rivelato lo stesso Zack Snyder, ma mentre per il primo era previsto un breve cameo di Ryan Reynolds (ovviamente mai realizzato), per il secondo pare che ai tempi fosse stato scelto un nuovo interprete, che però non è mai stato reso noto.

Ora il sito Fandomwire ha riportato come esclusiva l'informazione che a interpretare John Stewart in Justice League sarebbe dovuto essere Trevante Rhodes, nonostante le smentite dell'attore quando si vociferava un suo coinvolgimento nel progetto già nel 2017 ("Sono solo rumor, amico. Solo rumor").

Di conferme ufficiali, per ora, non ne sono arrivate, ma chissà che in futuro Rhodes non possa essere ugualmente connesso ai progetti in sviluppo in casa DC su Green Lantern.

E voi, che ne pensate? Ci avreste visto bene l'attore di Moonlight e Bird Box nel ruolo di Lanterna Verde? Fateci sapere nei commenti.