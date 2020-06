Justice League, rivelata la finestra di uscita su HBO Max per il film di Zack Snyder

La tanto attesa director's cut di Justice League, nota per anni come Snyder Cut e adesso ribattezzata Zack Snyder's Justice League, arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max nel corso del 2021, ma finora non era stata rivelata la finestra di lancio.

Variety ha recentemente analizzato lo stato del servizio di streaming con Sandra Dewey, presidente della WarnerMedia Entertainment per la produzione e le operazioni commercial. Durante questa conversazione, l'argomento Snyder Cut è ovviamente saltato fuori e la Dewey ha rivelato che il 'nuovo' film di Snyder sarebbe arrivato "all'inizio della prima metà del 2021". Oltre a questa finestra di lancio non sono stati forniti dettagli specifici, ma per lo meno i fan adesso hanno un'idea migliore di quanto durerà ancora la loro attesa.

La mossa sembra quella giusta, considerato che nella seconda metà del 2021 la Warner Bros. distribuirà ben due cinecomic, ovvero The Suicide Squad di James Gunn e The Batman di Matt Reeves. Ricordiamo che Snyder deve ancora completare alcuni lavori di post-produzione su Justice League.

E' possibile che futuri aggiornamenti riguardanti la Snyder Cut arriveranno al DC FanDome, una convention virtuale che si terrà il 22 agosto e che sarà dedicata esclusivamente ai progetti DC Films e affiliati. Come precedentemente confermato, Zack Snyder in persona sarà presente durante l'evento e con molta probabilità i fan potranno vedere il primo trailer ufficiale del nuovo Justice League. Per altri approfondimenti guardate il teaser con Darkseid e Wonder Woman pubblicato qualche giorno fa.