Justice League, rivelata la durata del film di Zack Snyder: durerà davvero 4 ore?

Zack Snyder ha promesso che la sua versione director's cut di Justice League sarebbe durata quattro ore, ma finora non era ancora trapelato un runtime ufficiale e definitivo.

Ora però un comunicato stampa per il debutto della Justice League di Zack Snyder nel mercato dell'America Latina rivela che il film avrà una durata di 4 ore, 1 minuto e 28 secondi. Questo minutaggio include probabilmente un intermezzo, che il regista aveva promesso per le proiezioni del film sul grande schermo, e ovviamente i titoli di coda.

Ricordiamo che inizialmente fra Snyder e HBO Max c'era stata poca chiarezza in merito alla distribuzione del film, con il regista che aveva espresso il desiderio di montare l'opera come un film a sé stante, mentre il servizio di streaming on demand aveva iniziato a pubblicizzarla come una mini-serie di quattro episodi. Non è ancora chiaro se sulla piattaforma sarà possibile riprodurre il film con questa opzione, ma non è una questione che interesserà il mercato italiano: da noi, infatti, Justice League sarà distribuito su tutte le maggiori piattaforme di acquisto e noleggio digitale in contemporanea con l'uscita negli Stati Uniti.

L'uscita è prevista per il prossimo 18 marzo.

