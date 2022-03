Justice League, #RestoreTheSnyderVerse solca i cieli: la folle iniziativa dei fan!

I fan di Zack Snyder non si sono mai rassegnati e, presumibilmente, mai lo faranno: mentre l'universo cinematografico DC prende altre vie, tra un Flash che sembra intenzionato a riscrivere tutto e un The Batman che crea percorsi alternativi, in tanti ancora credono nella possibilità di dare un seguito a film come Man of Steel o Justice League.

Dopo aver festeggiato sui social l'anniversario della Snyder Cut, che solo un anno fa cercò di ridare dignità a quella Justice League martoriata da una produzione a dir poco travagliata, gli aficionados del regista di Sucker Punch hanno dunque partorito una nuova, assurda iniziativa: portare l'hashtag #RestoreTheSnyderVerse in alto, sempre più in alto... E non metaforicamente!

Su Twitter sta infatti circolando in queste ore un breve video che ritrae un aereo pubblicitario volare con in coda uno striscione dal significato inequivocabile: "Snyderverse & Ayer Cut" è la semplice scritta che in tanti hanno potuto leggere volgendo gli occhi al cielo, evidente ed estremo tentativo dei fan del DC Extended Universe di convincere Warner Bros. a dare una seconda chance a Zack Snyder e David Ayer (l'hashtag #ReleaseTheAyerCut, ricordiamo, chiede che venga concessa a Suicide Squad un'operazione identica a quella di cui ha goduto Justice League).

Vedremo nei prossimi giorni se un gesto tanto eclatante porterà a qualche risultato: in caso contrario si tratterà solo dell'ennesimo, assurdo capitolo di una storia ancora in là dal concludersi! Negli ultimi giorni, intanto, in rete è partito anche l'hashtag #ReleaseTheGreenLanternScene.