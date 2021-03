Justice League, #RestoreTheSnyderVerse fa il botto: stracciato Avengers: Endgame

I social hanno giocato un ruolo importantissimo nella nascita della Snyder Cut di Justice League: la campagna per lo sviluppo della versione pensata da Zack Snyder del film pesantemente rimaneggiato da Joss Whedon ha praticamente messo Warner Bros. con le spalle al muro, con la produzione che non poteva più ignorare il volere dei fan.

La questione, ovviamente, non è stata archiviata con l'arrivo della Snyder Cut: abbiamo visto in queste ore, infatti, come la campagna #RestoreTheSnyderVerse stia cercando di riportare in auge l'universo DC di Zack Snyder, attuando un pressing asfissiante su Warner Bros. a suon di tweet e post sui vari social.

Una campagna che sta raggiungendo risultati incredibili: nel giro di poche ore abbiamo visto l'hashtag #RestoreTheSnyderCut sfondare il muro del milione di tweet, ma è bastato aspettare un altro po' di tempo per assistere al clamoroso sorpasso su Avengers: Endgame, che fino a poco fa deteneva su Twitter l'incredibile record di 1,4 milioni di tweet dedicati.

Mentre vi scriviamo, l'hashtag che supporta l'universo cinematografico DC di Snyder vola spedito verso quota 1,5 milioni e non sembra abbia alcuna intenzione di fermarsi! Noi, intanto, continuiamo a seguire con il cuore a mille quest'incredibile rincorsa: a tal proposito, vi segnaliamo che attualmente Zack Snyder è grazie a Justice League la star più popolare al mondo. Mica male, non trovate?