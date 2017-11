Justice League, la recensione di Kevin Smith: "Ha dei momenti grandiosi!"

Il tanto atteso Justice League diè ormai nelle sale da 5 giorni, e i primi risultati al boxoffice, seppur buoni, sono decisamente al di sotto delle aspettative dello studio, che ha dovuto vedersela anche con le critiche molto negative della stampa internazionale.

Attenzione possibile Spoiler

In un mare di negatività, però, il film è stato in realtà accolto discretamente nel resto del mondo, con alcuni estimatori anche in patria, tra i quali figura Kevin Smith, regista e fumettista statunitense che in un recente podcast ha avuto modo di esprimere tutto il suo entusiasmo da fan per Justice League, "già visto due volte".



Queste le sue parole, soprattutto in merito a un preciso momento del film: "Ho già visto Justice League due volte. Mi è piaciuto molto, ci sono cose davvero importanti, cose per le quali ho gioito, ed è strano, perché io non recensisco film o roba simile, ma questi sono dei fottutissimi momenti che hanno fatto vibrare il mio cuore. Così, ad esempio, hanno mostrato un alieno che non si era mai visto prima, ma era investito di una potente energia verde e di un anello delle Lanterne. Quindi l'idea era simile a quella che vedeva le fottutissime Lanterne Verdi tornare alla Prima Età in difesa della Terra, in quanto protettori della Galassia. Quindi c'è questa battaglia dove una Lanterna viene uccisa e tutto d'un tratto l'anello si sfila dal suo dito e si dirige diritto nello spazio. Oh mio Dio, cose come questa viste sul grande schermo dopo averle lette sui fumetti e dopo il film con Ryan Reynolds sono davvero meravigliose. Sono momenti come questo che danno valore al film".



Vi ricordiamo che Justice League è attualmente in programmazione nelle sale italiane.