Justice League: ecco la reazione di Jeffrey Dean Morgan alla Snyder Cut

Dopo il suo arrivo in streaming su HBO Max e su Sky e Now TV per l'Italia, Zack Snyder's Justice League ha rapidamente monopolizzato l'attenzione del mondo cinematografico, tant'è che sui vari social network non si parla praticamente d'altro a livello di Entertainment. L'ultimo a commentare il film è stato Jeffrey Dean Morgan.

L'attore, che in Batman v Superman: Dawn of Justice ha interpretato Thomas Wayne, padre di Bruce, nella prima sequenza della pellicola, è intervenuto direttamente su Twitter per mandare un messaggio a Zack Snyder dopo aver potuto vedere la sua versione del film: "Diavolo sì! Snyder Cut. Congratulazioni amico mio. Ci hai reso fieri".

Jeffrey Dean Morgan non ha mai nascosto l'intenzione di voler tornare a interpretare il personaggio di Thomas Wayne, magari nella versione di Flashpoint, dove il personaggio ricopre proprio il ruolo di Batman. Chissà se proprio nel prossimo film in lavorazione su Flash di Andy Muschietti lo vedremo ricoprire brevemente quel ruolo. Sappiamo che in Flash appariranno diversi supereroi.

Qualche tempo fa ne aveva parlato lo stesso attore. In Batman v Superman si vede effettivamente il Flash di Ezra Miller che sembra voler avvertire Bruce di un futuro cupo in arrivo. Alcuni fan hanno teorizzato che questo potrebbe indicare che un film Flashpoint è stato progettato o che almeno è stato accennato. Morgan ha confermato che nessuna discussione ufficiale su Flashpoint o su un film basato su di esso ha mai avuto luogo, ma ha anche detto che Zack Snyder gli ha suggerito l'idea di interpretare Batman quando i due stavano girando Watchmen. "Non ho avuto grandi discussioni con lui su Flashpoint, ma mi ricordo quando eravamo in Australia per il press tour di Watchmen con la stampa, e sono stato a cena con Zack. E lui disse, 'Il mio sogno è quello di fare il Batman di Frank Miller. Sarebbe un Batmanfantastico.' La versione più oscura".