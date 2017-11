Justice League: la reazione di Ben Affleck al tweet di supporto di Donald Trump

ll Presidente degli Stati Uniti d'Americausò Twitter, un bel po' di tempo fa - quando non era ancora presidente - per manifestare il suo appoggio alla scelta di Ben Affleck nel ruolo di Batman . L'attore ha così reagito al post di, che gli è stato recentemente riportato alla memoria.

Durante un'apparizione al The Late Show with Stephen Colbert, il presentatore si è preso la briga di ricordare a Ben Affleck, ospite in studio, che non importa cosa pensino i fan, finché Donald Trump gli regala il suo pieno supporto:

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump

Dovreste darvi tutti una calmata. @BenAffleck farà un grande lavoro nei panni di Batman.

E la risposta di Ben è stata:

"Devo dirlo, potrei riconsiderare tutto ciò che ho detto di lui fino ad ora," ha scherzato l'attore dopo la lettura del tweet da parte del presentatore. "Sapete, in fin dei conti potrebbe davvero avere in mente qualcosa, potrebbe seriamente essere un genio. Di sicuro dovrebbe fare dei casting, dovrebbe inserirsi nel business dei casting."

Questo messaggio di Trump è datato, per la cronaca, settembre 2013 e seguì l'annuncio del casting di Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro anche se poi ci sarebbero voluti ben due anni per vederlo recitare in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Al momento Ben Affleck è al cinema proprio nei panni di Batman in Justice League!