Justice League, Ray Fisher ancora contro Walter Hamada: 'Pretendo le sue scuse'

Ray Fisher ha affermato che non riprenderà il ruolo di Cyborg né sosterrà alcuna produzione futura di Walter Hamada fino a quando il nuovo presidente della DC Films e la Warner Bros. non si scuseranno per la loro risposta "inaccettabile" all'indagine su Justice League.

Lo scorso luglio, Fisher aveva twittato denunciando una presunta cattiva condotta durante le riprese di Justice League avvenute nel 2017, accusando il regista Joss Whedon, che sostituì Zack Snyder, di comportamento "offensivo, non professionale e completamente inaccettabile" nei confronti del cast e della troupe. L'attore di Cyborg ha inoltre affermato che Whedon è stato "aiutato, in molti modi" dai produttori di Justice League e dai dirigenti della DC Films Geoff Johns e Jon Berg. Settimane dopo, Fisher ha rivelato che la Warner Bros. e la società madre della DC Films, WarnerMedia, avevano avviato un'indagine indipendente di terze parti per "entrare nel vivo dell'ambiente di lavoro tossico e abusivo creato durante le riprese di Justice League", che si è verificato dopo che il regista originale Zack Snyder si era allontanato per affrontare una tragedia familiare.

Walter Hamada, estraneo ai fatti all'epoca, è entrato nella questione quando Fisher il 4 settembre scorso è tornato su Twitter affermando che l'attuale presidente della DC Films tramite una telefonata avrebbe "tentato di insabbiare la cosa facendola ricadere tutta su Joss Whedon e Jon Berg" nella speranza che l'attore "lasciasse in pace" l'ex direttore creativo della DC, Geoff Johns. Fisher in seguito ha definito Hamada, che è stato nominato presidente della DC Films nel 2018 e non è mai stato coinvolto nella produzione di Justice League, "il più pericoloso dei facilitatori". Ora, l'attore di Justice League di Zack Snyder e di Batman v Superman: Dawn of Justice ha ribadito che non lavorerà più per Walter Hamada.

Durante un panel al MEGACON di Orlando avuto luogo nei giorni scorsi, Fisher ha dichiarato: "Il mio futuro come Cyborg? Questa è una domanda complicata. Penso che, in definitiva, il modo in cui le persone spendono i loro soldi determini cosa succede e cosa non succede in questo business, e in particolare nei film tratti dai fumetti e ancor più particolare in DC. Per quanto mi riguarda, stanno accadendo un sacco di cose dietro le quinte. Ovviamente, non sono stato timido nel parlare di tutte le cose che sono successe nell'ultimo anno, il botta e risposta che ho avuto personalmente e pubblicamente con la Warner Bros. Pictures, Walter Hamada e tutto il resto. Ma credo che tutto debba partire da delle scuse, scuse che dovrebbero arrivare dalla Warner Bros.. Ci sono un sacco di cose davvero complicate che sono trapelate, specialmente pubblicamente. Quello che Walter Hamada e Warner Bros. Pictures hanno tentato di fare, professionalmente e personalmente, durante uno dei momenti più cruciali per i neri nella storia dell'umanità, è semplicemente inaccettabile".

L'attore ha concluso tirandosi fuori da ogni futura produzione DC Films: "Quindi fino a che non arriveranno tali scuse", ha affermato, "sicuramente non sosterrò nessuna produzione di Walter Hamada, punto. Ed è una cosa difficile perché sono un fan DC con tutto me stesso. Adoro questi personaggi, ma a volte devi rinunciare a ciò che ami per fare ciò che è giusto."

Ricordiamo che inizialmente Cyborg sarebbe dovuto apparire in The Flash di Andy Muschietti, e non è ancora chiaro con quale altro supereroe sia stato sostituto. Nel frattempo, Michael Keaton ha parlato del ritorno del suo Batman, che sarà co-protagonista di The Flash insieme al Batman di Ben Affleck e alla nuova Supergirl dell'esordiente Sasha Calle.