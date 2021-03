Justice League, Ray Fisher: 'Tornerei solo se ci fossero le giuste circostanze'

La diatriba scatenata dalle gravissime accuse mosse da Ray Fisher al presidente di DC Films Walter Hamada è di quelle difficilmente sanabili: ad oggi il ritorno dell'attore di Cyborg nei film successivi a Justice League sembra pura utopia, ma nelle ultime ore è stato lo stesso Fisher a dirsi disponibile al ritorno.

Fisher ha infatti ammesso che tornerebbe anche subito ad indossare il costume di Cyborg, ma ha ovviamente specificato che si potrà parlare concretamente di un suo ritorno soltanto nel momento in cui dalle parti di Warner Bros. dovessero verificarsi le giuste condizioni.

"Accetterei di rifarlo nel giro di un secondo. Ma ovviamente ci sono alcune circostanze che rendono tutto molto complicato. Non so nulla su eventuali sequel programmati al momento, di solito sono una delle ultime persone a venire a conoscenza delle cose. Ma se le circostanze fossero quelle giuste di certo non mi opporrei ad un mio ritorno" ha spiegato Fisher.

Il messaggio, insomma, sembra piuttosto chiaro: finché ci sarà Walter Hamada in Dc Films un ritorno di Ray Fisher pare decisamente improbabile. E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il Cyborg della Snyder Cut? Diteci la vostra nei commenti! Tornando al film, intanto, su Twitter sta letteralmente impazzando l'hashtag #RestoreTheSnyderVerse.