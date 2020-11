Justice League, Ray Fisher torna nei panni di Cyborg per festeggiate Halloween

Forse anche per placare le polemiche innescatesi negli ultimi mesi tra lui, Joss Whedon e i dirigenti Warner Bros, nonché dimostrare a loro e a se stesso l'amore che prova per il personaggio, l'interprete Ray Fisher ha deciso di indossare per Halloween proprio in costume non ufficiale di Cyborg, già da lui interpretato.

Lo vediamo nell'immagine da lui condivisa tramite Twitter insieme al nipotino, vestito invece da Bumblebee. "Niente dolcetto o scherzetto causa Pandemia, quest'anno", scrive l'attore, "però mio nipote e io possiamo ancora vestirci per andare al supermercato".



Per quanto riguarda la polemica con Warner Bros. e DC Films, precedentemente Fisher ha tirato in ballo gli atteggiamenti razzisti di dirigenti quali Geoff Johns, Jon Berg e anche del chariman Toby Emmerich: "Prima dei reshoot di Justice League, ex e attuali dirigenti di alto livello di Warner Bros. Pictures hanno intrattenuto conversazioni palesemente razziste in più occasioni. I dirigenti che hanno preso parte a quelle conversazioni razziste sono Geoff Johns, Jon Berg e l'attuale chairman di Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich."

"Non sono preoccupato per le conseguenze" ha detto inoltre l'attore nello stesso intervento: "So bene qual è la posta in gioco. Se le persone non vogliono lavorare con me perché mi rifiuto di tollerare comportamenti offensivi e la cultura di occultamento della vecchia Hollywood, allora così sia. Se non altro, uscirò da questa faccenda come sono entrato: libero e di mia spontanea volontà".



Intanto vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League uscirà in esclusiva su HBO Max nel corso del 2021, senza data ufficiale.