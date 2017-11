Justice League: Ray Fisher svela le scene tagliate con il suo Cyborg

Ladi Zack Snyder è approdata in tutti i cinema del mondo, ma già iniziamo a scoprire le prime sequenze tagliate dalla pellicola.

In particolare, l'attore che interpreta Cyborg nel cinefumetto corale della DC Comics, Ray Fisher, ha svelato che alcune sequenze flash-back che avevano lui per protagonista sono state completamente rimosse dal montaggio definitivo.

"Ci sono delle scene che, probabilmente, vedrete più in là" spiega l'attore "Non sono riuscite a restare in questa versione del film. C'era un momento con Victor Stone - quando era ancora Victor Stone - e sua madre che è stato veramente speciale da girare".

Insomma, chissà se riusciremo a vedere tutte queste sequenze Cyborg-centriche in home video!