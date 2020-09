Justice League, Ray Fisher si scaglia ancora contro Geoff Johns e la DC Films

Dopo le pesanti accuse di qualche mese fa e la pronta replica della Warner, Ray Fisher è tornato nuovamente all'attacco, accusando la controparte di star compiendo una manovra per screditarlo agli occhi dell'opinione pubblica e si è scagliato nuovamente contro il comportamento di Geoff Johns e della DC Films.

Dopo aver confermato il suo incontro con l'investigatore, smentendo così i vertici della Warner, Ray Fisher è tornato al contrattacco, scagliandosi nuovamente con i nomi già citati in passato, incluso quello di Geoff Johns: "Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che non mi hanno mostrato altro che amore e sostegno in questi ultimi due giorni. Lui [Walter Hamada] ed io abbiamo parlato nel dettaglio di Joss Whedon. Abbiamo parlato nel dettaglio di Geoff Johns. Abbiamo parlato nel dettaglio di Jon Berg e la sua scusa per Geoff è stata 'Beh Ray, ho lavorato con Geoff in Shazam! e non credo avrebbe fatto quelle cose'".

A questo punto, Fisher continua il video affermando che Geoff Johns avrebbe usato dei "canali secondari" per minacciare lui e il suo ruolo di Cyborg sul set di Justice League. Fisher ha dichiarato che Johns avrebbe usato anche la produzione di Doom Patrol come scusa per utilizzare un Cyborg diverso per la serie.

Questa invece la risposta di qualche giorno fa fornita dai vertici di WarnerMedia: "Warner Bros resta impegnata nella responsabilità e nel benessere di ogni membro del cast e della troupe di ciascuna delle sue produzioni. Resta inoltre impegnata a indagare su qualsiasi accusa specifica e credibile sulla cattiva condotta, che finora il signor Fisher non è riuscito a fornire".

Lo scorso agosto, lo ricordiamo, Fisher è stato ospite al DC FanDome per la presentazione della Snyder Cut di Justice League.