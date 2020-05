Justice League, Ray Fisher promette: 'Cyborg è il cuore della Snyder Cut'

Il motivo per cui i fan di Zack Snyder sono impazziti per l'annuncio ufficiale della director's cut di Justice League sta nel fatto che non si tratta semplicemente di una versione estesa del cinecomic del 2017, bensì di un film totalmente nuovo.

Come noto, infatti, quella distribuita da Warner Bros. e "rifatto" da Joss Whedon non ha praticamente nulla in comune con l'opera originale concepita da Snyder, e una delle tante aggiunte che il pubblico vedrà sarà la storia delle origini di Cyborg. A parlarne nel dettaglio l'attore Ray Fisher in una nuova intervista:

"Cyborg, nella Justice League di Zack Snyder, non è quello che avete visto nel film uscito al cinema. Ha perso tutto, il suo corpo, sua madre, ha perso la capacità di giocare a footbool, una delle cose che lo definiva e sulle quali aveva scommesso il suo futuro. Ha perso il senso di se stesso, e il film indaga i modi in cui potrà ritrovarlo. La ricerca della sua umanità è il cuore di quel film".

Fisher, il cui personaggio è stato il più sacrificato in assoluto dal film di Whedon, ha spezzato l'ennesima lancia in favore di Snyder e dello sceneggiatore Chris Terrio, complici di aver dato a Cyborg un arco narrativo molto sfaccettato e incentrato su diverse tematiche, tutte assenti dal film uscito in sala. "C'è un sacco di allegoria nella storia raccontata da Zack e Chris, una storia che va dal viaggio degli afroamericani nella storia di questo paese e molto oltre. E' una cosa che colpisce lo spettatore dritto al cuore."

Non è stata ancora annunciata una data di uscita per Zack Snyder's Justice League, ma HBO Max ha confermato che il film uscirà sulla piattaforma nel corso del 2021. Ricordiamo che un trailer è in dirittura d'arrivo e che l'opera non darà spazio a sequel o spin-off con Ben Affleck.