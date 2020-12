Justice League: Ray Fisher paragona il film di Whedon a Age of Ultron, ecco perché

In una recente intervista, Ray Fisher, che negli ultimi mesi ha attaccato duramente sia la Warner che Joss Whedon per il loro comportamento sul set di Justice League dopo il licenziamento di Zack Snyder, è tornato a scagliarsi contro il regista, parlando principalmente del suo discusso "processo creativo" sul set della pellicola odiata dai fan.

Fisher non si è risparmiato nemmeno in paragoni, facendo un parallelo tra la versione di Whedon di Justice League e Avengers: Age of Ultron, affermando che tutta la negatività venuta in seguito all'uscita del secondo capitolo degli Avengers ha avuto un impatto sul lavoro del regista sul set della Warner, poiché a quel punto doveva dimostrare qualcosa a quei fan che dicevano lo avessero tradito con il suo passaggio da Marvel a DC.

"Joss sul set insieme a sé portò anche il suo risentimento - non mi viene un altro termine migliore - personale e professionale e questo influì sul processo di Justice League. Una delle prime cose che ci disse in uno dei nostri primi incontri fu che il pubblico non aveva 'capito' Age of Ultron. Ci sono dei momenti in quelle conversazioni in cui io ho detto: 'Ok, qui non si tratta di come verrà presentato questo film ma è semplicemente una questione di ego', per dire 'se vi piace in questo film vi sarebbe dovuto piacere anche in quell'altro'. Questo creativamente parlando non ha niente a che vedere con tutto ciò che di positivo c'era".

Fisher ha anche parlato della fine delle indagini a WarnerMedia la scorsa settimana: "Oltre 80 persone intervistate per la faccenda di Justice League. Il primo passo era che questo processo fosse giusto e protetto. Prendere provvedimenti sarà il prossimo. Grazie a tutti per aver fatto sentire la vostra voce".

Come noto, Justice League rivivrà nella versione originale di Zack Snyder (con qualche piccola aggiunta) e la Snyder Cut vedrà finalmente la luce nel marzo 2021, in streaming in quattro parti su HBO Max. A questo punto attendiamo il nuovo trailer di Zack Snyder's Justice League.