Justice League, Ray Fisher non vedrà la Snyder Cut finché non sarà completata

Uscirà il prossimo anno su HBO Max la sospirata Snyder Cut di Justice League. Il progetto, a cui il regista sta lavorando gratuitamente, è diventato realtà grazie anche a una campagna dei fan durata anni, e alle voci secondo cui il film, o una sua idea embrionale, era stato già visto da alcuni attori e dirigenti. Non era tra questi Ray Fisher.

L'attore, che interpreta Cyborg, non ha ancora visto la Snyder Cut, e a quanto afferma il regista non lo farà ancora per un po'.

"Non lo vedrà, non per il momento" ha raccontato infatti Zack Snyder in un panel di Justice Con. "Il film deve essere ancora completato". Ray Fisher, secondo il regista, non vuole rivedersi in azione prima del completamento del film. "Non vuole vedersi in pigiama, perché francamente ha dovuto indossare un pigiama per il novanta percento del film."

Alla luce di ciò che sappiamo oggi, sembra probabile che una fantomatica Snyder Cut di Justice League sia esistita sotto forma di scene incomplete. All'atto di annunciare il progetto, HBO Max ha rivelato che per completare il film sarebbero stati investiti circa 30 milioni di dollari.

Oltre a Ray Fisher, fanno parte del cast di Justice League Ben Affleck nel ruolo di Batman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Henry Cavill nel ruolo di Superman, Amy Adams che interpreta Lois Lane, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nel ruolo di Flash, Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Jesse Eisenberg (Lex Luthor) e JK Simmons (commissario Gordon).

L'attesissimo primo teaser della Snyder Cut di Justice League arriverà in agosto al DC FanDome.