Justice League: Ray Fisher mostra una still di Cyborg in versione Victor Stone atleta

ha usato i social per farci vedere uno scatto che riprende il suo personaggio,, quando è ancora un atleta in attività. La scena è stata tagliata dalla versione finale di Justice League

In questo scatto vediamo Stone indossare la sua divisa da giocatore di football, mentre sul campo piove tantissimo; l'immagine è davvero molto bella. Ray Fisher l'ha mostrata a tutti via social e, se vi ricordate, durante i footage rilasciato al 2016 San Diego Comic-Con, si vedeva Victor Stone nel periodo in cui era un giocatore della squadra della Gotham City University, prima di diventare, purtroppo per lui, Cyborg, nell'incidente che lo ha quasi ucciso.

La foto è stata scattata da Clay Enos con la caption: "@rehsifyar Stone. Foto del leggendario @ClayEnos #BORGLIFE"

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League è stato diretto da Zack Snyder e nel film ci sono: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Amber Heard, Joe Morton e Billy Crudup.