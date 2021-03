Justice League, Ray Fisher ancora contro Joss Whedon: 'Era turbato dopo Age of Ultron'

Intervistato da Vanity Fair insieme a Joe Manganiello per parlare dell'imminente uscita di Zack Snyder's Justice League, in arrivo su Sky il prossimo 18 marzo, l'interprete di Cyborg Ray Fisher è tornato all'attacco nei confronti di Joss Whedon.

"Da Joss abbiamo ottenuto una collaborazione disorientante. Prima delle riprese abbiamo ricevuto una mail, credo l'intero cast. Nella mail c'era scritto: 'Ehi, stiamo cercando davvero di mettere tutto a posto. Ovviamente questa è una situazione difficile. Sentiteci liberi di inviarci qualsiasi domanda, commento, bla, bla, bla'. Abbiamo capito abbastanza in fretta che non era affatto così" ha dichiarato l'attore, che nelle scorse settimane a lanciato delle pesanti accuse anche nei confronti dei dirigenti di Waner Bros. "Quelle erano solo dei convenevoli prima di ciò che stava per accadere davvero, in cui non mi addentrerò troppo. C'è un'indagine in corso al riguardo, e stiamo cercando di rimettere tutto in carreggiata con quella questione."

Nel corso dell'intervista, Fisher ha affermato che "si vedeva chiaramente che Whedon era molto turbato dal fatto che alla gente non era piaciuto molto Avengers: Age of Ultron. Questo è ciò che è emerso dalla prima conversazione che ho avuto con lui. C'era una sorta di narcisismo egoistico che finiva per entrare in tutto ciò che stava cercando di fare."

Stando all'attore, ad un certo punto Whedon avrebbe tirato in ballo anche una star del MCU: "Mi ha comparato a Robert Downey Jr. Mi ha detto: 'Ascolta, non mi piace prendere note da nessuno, neanche da Robert Downey Jr.' [...] Quella è stata la nostra prima conversazione al telefono per parlare della sceneggiatura."