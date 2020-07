Justice League, Ray Fisher ha chiesto un favore a Zack Snyder: ecco quale

Nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League sulla piattaforma digitale HBO Max, previsto per il prossimo anno e Ray Fisher ha conquistato sempre più spazio nel dibattito pubblico per via delle sue recenti dichiarazioni contro l'operato e il comportamento di Joss Whedon.

Adesso, però, il giovane attore che nel film della Justice League ha il ruolo di Victor Stone / Cyborg, ha fatto una precisa e singolare richiesta al suo regista: ha chiesto che il suo barbiere venga accreditato nel film per il suo lavoro, dato che non lo era stato nella versione di Whedon approdata nelle sale di tutto il mondo, nonostante l'impegno messo sul set. "Nonostante lo abbia richiesto numerose volte prima di ora, il mio parrucchiere (Wayne Nembhard) non è stato accreditato in nessun modo per il suo lavoro nella versione uscita al cinema di Justice League. Wayne ha lavorato con noi per l'intera produzione principale (8 mesi) e per la maggior parte delle riprese aggiuntive".

Nonostante l'accreditamento di altri parrucchieri e stilisti nella pellicola, la versione cinematografica di Justice League non riporta il nome di Nembhard, con Ray Fisher che ha aggiunto: "Wayne ha impiegato tutto il tempo che gli è stato chiesto e questo lo ha costretto a lasciare momentaneamente il suo business di successo, un salone unisex chiamato Extreme Cutz a St. Albans, in Regno Unito, per lavorare con noi. Era anche l'unico barbiere di colore presente sul set e mi si è spezzato il cuore quando una volta visti i crediti del film scorrere non vedere il suo nome apparire in nessun modo. Quando Zack mi ha detto che la sua versione sarebbe stata distribuita, avevo solo questa richiesta: che a Wayne venisse riconosciuto il suo lavoro".

Zack Snyder ha già confermato che il nome di Wayne Nembhard apparirà nei crediti finali della sua versione di Justice League. "Era scioccato che il suo nome non fosse comparso nella versione cinematografica del film e mi ha assicurato che Wayne sarà assolutamente citato in Zack Snyder's Justice League", ha concluso Fisher. "Non riguarda solo un film, queste cose vanno al di là dell'estetica artistica".