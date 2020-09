Justice League, Ray Fisher accusa anche il boss di DC Films. Warner: 'Non ha collaborato'

Dopo aver accusato Joss Whedon, Geoff Johns e Jon Berg di cattiva condotta sul set di Justice League, portando portando Warner Bros ad aprire un'indagine ufficiale per far luce sulla faccenda, Ray Fisher ha ora puntato il dito anche contro il presidente DC Films Walter Hamada.

"In modo che possiate capire quanto è importante la questione: dopo aver parlato di Justice League, ho ricevuto una telefonata da parte del presidente di DC Films in cui ha cercato di gettare sotto il bus Joss Whedon e Jon Berg nella speranza che avrei lasciato perdere Geoff Johns. Ma non lo farò" ha scritto l'interprete di Cyborg su Twitter.

Successivamente è arrivata la prima replica ufficiale da parte di Warner Bros, secondo cui Fisher non avrebbe collaborato con l'investigatore indipendente che sta indagando sulla questione: "A luglio, i rappresentati di Ray Fisher hanno chiesto al presidente DC Films Walter Hamada di parlare con il signor Fisher delle sue preoccupazioni per la produzione di Justice League. I due avevano già parlato quando il signor Hamada gli aveva chiesto di riprendere il suo ruolo di Cyborg nel prossimo film di Fish di Warner Bros, insieme ad altri membri della Justice League. Durante la loro conversazione di luglio, il signor Fisher ha raccontato dei disaccordi che aveva avuto con il team creativo del film riguardo alla sua interpretazione di Cyborg e si è lamentato del fatto che le revisioni della sceneggiatura da lui suggerite non fossero state adottate. Il signor Hamada ha spiegato che le differenze creative sono una normale componente del processo di produzione di un film, e che alla fine lo sceneggiatore/regista è responsabile di queste questioni. In particolare, il signor Hamada ha anche detto al signor Fisher che avrebbe riportato le sue preoccupazioni a WarnerMedia in modo che potessero condurre un'indagine. In nessun momento il signor Hamada ha mai "gettato qualcuno sotto il bus", come ha falsamente affermato il signor Fisher, né ha emesso alcun giudizio sulla produzione di Justice League, in cui il signor Hamada non ha avuto alcun coinvolgimento, poiché le riprese sono avvenute prima che il signor Hamada assumesse la sua attuale posizione."

Prosegue il comunicato: "Anche se il signor Fisher non ha mai denunciato alcune cattiva condotta perseguibile nei suoi confronti, WarnerMedia ha comunque avviato un'indagine sulle questioni che aveva sollevato in merito al suo personaggio. Non ancora soddisfatto, il signor Fisher ha insistito affinché WarnerMedia assumesse un investigatore indipendente di terze parti. Questo investigatore ha tentato più volte di incontrare il signor Fisher per discutere delle sue preoccupazioni ma, ad oggi, il signor Fisher ha rifiutato di parlare con l'investigatore. Warner Bros resta impegnata nella responsabilità e nel benessere di ogni membro del cast e della troupe di ciascuna delle sue produzioni. Resta inoltre impegnata a indagare su qualsiasi accusa specifica e credibile sulla cattiva condotta, che finora il signor Fisher non è riuscito a fornire."

Lo scorso agosto, lo ricordiamo, Fisher è stato ospite al DC FanDome per la presentazione della Snyder Cut di Justice League.