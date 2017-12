Justice League a quota 600 milioni, Ciaran Hinds vuole la director's cut

Aggiungetealla lista delle persone che vorrebbero una, firmata da, di. Durante una nuova intervista, l'attore ha confermato di non essere molto felice della versione cinematografica.

L'attore, nel film ispirato ai fumetti della DC Comics, ha interpretato, tramite la motion capture, il villain della pellicola, Steppenwolf, uno dei personaggi criticati dalla stampa e dal pubblico per la poca caratterizzazione e la realizzazione in CGI non proprio impeccabile. In quest'intervista, Ciaran Hinds ribadisce che, come molti fan, non è propriamente soddisfatto della versione fatta uscire nei cinema e spera che la Warner Bros. Pictures faccia uscire una director's cut firmata da Zack Snyder.

Peccato che, nonostante le varie petizioni online, i report sembrano indicare che lo studio potrebbe puntare a far uscire una director's cut di Joss Whedon anziché di Snyder.

Intanto una 'buona' notizia è che il film è riuscito, prima che Star Wars - Gli Ultimi Jedi irrompa nelle sale di tutto il mondo, ad arrivare a quota 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Per adesso sembra ancora improbabile - ma non impossibile - che riesca ad incassare almeno 670 milioni di dollari per superare, quantomeno, l'incasso globale de L'Uomo D'Acciaio. La pellicola è tutt'altro che un flop ma, tuttavia, è una cocente delusione per lo studio: a quanto pare la Warner avrebbe bisogno che la pellicola incassasse almeno 700-750 milioni di dollari per ricavarne un profitto.