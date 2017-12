Justice League a quota 200 milioni in USA, il costume nero di Superman c'era nel film

Ormai è chiaro a tutti che il film dedicato alla Justice League sia stato riscritto, rigirato e rimontato ai danni della versione ideata orignariamente da

Ed ora, nonostante i commenti che indicassero tutto il contrario, il direttore della fotografia Fabian Wagner, che non ha potuto partecipare alle riprese 'aggiuntive' firmate da Joss Whedon e che, spesso, si è definito a supporto di una director's cut di Snyder, ha confermato che il famoso costume nero indossato da Superman (Henry Cavill) era effettivamente parte della pellicola.

"Si, c'erano delle sequenze che abbiamo girato con quel costume" conferma il direttore della fotografia "E' un costume molto figo. Sfortunatamente non lo abbiamo visto nel montaggio definitivo. Zack prende il suo tempo per raccontare delle storie ed è questo che mi è sempre piaciuto dei suoi film. C'erano un paio di sequenze che avrei voluto guardare e che, sfortunatamente, sono state tagliate".

Nel frattempo, mentre i fan stanno decidendo ancora se è meglio la versione cinematografica o quella proposta da Wes Beall, la Warner Bros. Pictures ha finalmente annunciato che il film ha raggiunto quota 200 milioni di dollari in madrepatria. Sicuramente è un buon risultato, ma per fare un paragone sia Wonder Woman che Suicide Squad, con lo stesso lasso di tempo, avevano raggiunto già quota 250 milioni in USA.