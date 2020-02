Justice League, il dietro le quinte di una terrificante scena eliminata con Batman

Il coordinatore degli stunt Freddy Bouciegues ha pubblicato un video dietro le quinte di una scena inedita di Justice League che avrebbe dovuto coinvolgere il Batman di Ben Affleck.

Tra le molte scene previste per il montaggio originale di Justice League c'era una sequenza in cui il Batman di Ben Affleck affrontava i Parademoni nei tunnel di Gotham. La sequenza ha attirato l'attenzione dei fan attraverso alcuni concept art emersi nel corso degli anni, e lo stesso Zack Snyder aveva rivelato che la scena in questione fu tagliata perché ritenuta "troppo spaventosa" per il pubblico.

Ora, Bouciegues ha pubblicato il video in cui la sequenza veniva studiata, tra movimenti degli attori e movimenti di macchina: potete guardarla come al solito in calce all'articolo, con Richard Cetrone, lo stunt di Ben Affleck, nei panni dei Cavaliere Oscuro.

Diretto da Zack Snyder, Justice League vede protagonisti Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons e Ciarán Hinds. In attesa di scoprire se la versione originale del film sarà mai rilasciata in qualche forma, e aspettando nuovi aggiornamenti sulla futura Justice League Dark di JJ Abrams, vi ricordiamo che la pellicola è attualmente disponibile in blu-ray, DVD e digital HD.

