Justice League: quante scene post-titoli di coda ci saranno?

Ormai le sequenze post-titoli di coda, rilanciate dai, sono ormai diventate una 'moda' e quasi una prassi per i grossi titoli in arrivo al cinema. Nonostante ciò, i produttori dell'Universo Cinematografico della DC Comics avevano confermato che i loro film non avrebbero seguito questo trend.

La cosa è stata smentita già da Suicide Squad, che ne includeva una, ed ora anche da Justice League che, come rumoreggiato, l'avrà. Ma quante?

Dopo i commenti a caldo della critica americana sul film di Zack Snyder, è stato confermato in rete che le sequenze post-titoli di coda della pellicola sono ben due. Il contenuto di entrambe, ovviamente, sono top-secret al momento ma vi terremo aggiornati a riguardo non appena trapelerà qualche indiscrezione.

Il film arriva giovedì nelle sale cinematografiche italiane.