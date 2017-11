Justice League, pronostici al ribasso: potrebbe incassare meno di 100 milioni

Attualmente,si assesta sul 39% su Rotten Tomatoes con il pubblico che sembra diviso sulla sua riuscita. Ed ora, Deadline afferma che i pronostici riguardo il suo week-end d'apertura in USA sono al ribasso.

La pellicola ha superato le aspettative nelle anteprime del giovedì (13 milioni contro gli 11 pronosticati), ma secondo gli analisti il passaparola e l'hype non proprio alle stelle non dovrebbero aiutare per nulla il cinefumetto della DC. Secondo i primi pronostici, Justice League avrebbe dovuto aprire con circa 110-115 milioni, ora gli analisti affermano che potrebbe non superare i 95 milioni di dollari alla fine di questa domenica.

In questo modo, il film sulla Justice League diventerebbe il film della nuova DC cinematografica ad aver incassato di meno nel week-end d'apertura e, oltretutto, non batterebbe l'esordio di Thor: Ragnarok che, secondo alcuni report, è uno dei perni delle discussioni in questi giorni alla Warner Bros. Pictures.

Ovviamente tutto può ribaltarsi nelle prossime ore, con lo studio in attesa di un exploit a, questo punto, inaspettato.

Il film, secondo i report, sarebbe costato intorno ai 300 milioni di dollari (budget + riprese aggiuntive e promozione), il che significa che dovrà arrivare a quota 600 milioni di dollari almeno per considerarsi un 'piccolo successo'. La Warner auspica, ovviamente, ad un incasso maggiore e più in linea con Batman v Superman che, costato più o meno allo stesso modo, ne incassò più di 800 nel 2016.