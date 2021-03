Justice League, sempre più probabile l'uscita della Snyder Cut su Sky anche in Italia

Nella giornata di giovedì Sky ha annunciato che nel Regno Unito l'attesissima Snyder Cut di Justice League sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW TV. Questa novità, che segue quanto accaduto nei giorni scorsi in Germania, potrebbe essere significativa anche per la distribuzione italiana del film.

Sembra sempre più probabile, infatti, che a questo punto anche nel nostro paese Zack Snyder's Justice League sarà pubblicato su Sky Cinema, come succederà anche in Irlanda e in Austria. Il mese scorso il regista ha confermato che il film uscirà in contemporanea mondiale il 18 marzo, per cui si attendono novità in tal senso a strettissimo giro.

Negli Stati Uniti, Justice League sarà pubblicato in esclusiva su HBO Max. Per gli abbonati britannici a Sky Cinema e a NOW TV, a quanto pare, la visione del film non comporterà costi aggiuntivi.

La nuova versione di Zack Snyder del film, che a causa di una tragedia familiare non riuscì a completare nel 2017 (la regia, come si ricorderà, passò a Joss Whedon), conterrà circa 150 minuti di materiale inedito, e sarà classificata Rated-R, a differenza dell'originale PG-13.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla guida ufficiale per guardare Justice League e alle ultime anticipazioni di Jared Leto sul suo Joker.