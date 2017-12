Justice League è il primo film della DC a superare i 100 milioni in Cina

è un film piuttosto sfortunato. La pellicola non è stata apprezzata dalla stampa di tutto il mondo, ed il pubblico è stato piuttosto diviso sulla riuscita del film. Il risultato? Non è un flop, tutt'altro, ma è una cocente delusione al botteghino per la

Secondo gli ultimi report, la pellicola diretta da Zack Snyder (e da Joss Whedon) difficilmente supererà l'incasso globale de L'Uomo D'acciaio del 2013, rendendo quello che sarebbe dovuto essere la punta di diamante dello studio, la pellicola dell'Universo Cinematografico DC Comics ad aver incassato di meno.

Eppure una buona notizia c'è. Infatti, la pellicola è diventata la prima ispirata ai fumetti della DC Comics ad aver superato la soglia dei 100 milioni di dollari d'incasso sul mercato cinese. Per intenderci, Il Cavaliere Oscuro non è mai uscito nei cinema cinesi ma il suo sequel, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, ne incassò 52.7 di milioni; Batman v Superman: Dawn of Justice, lo scorso anno, ha totalizzato 95.7 milioni di dollari, un po' meno rispetto a Justice League.

Insomma tra tante brutte notizie, una buona ogni tanto c'è!

Il film è stato diretto da Snyder e riscritto e rimontato da Joss Whedon, il che ha portato i fan a lanciare petizioni su potenziali director's cut e ha fatto trapelare in rete problemi dietro le quinte.