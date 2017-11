Justice League è primo al box office cinese: lenta rimonta?

Justice League è primo al, condi dollari d'incasso, il 30% in più rispetto a quanto guadagnò in estate

E' un peccato che Justice League abbia fallito il week end d'apertura in Nord America - rispetto al diretto competitor Marvel, Thor: Ragnarok - ma non è detto che non sia già in atto una lenta rimonta. Il film, a parte le critiche che comunque escono fuori per qualsiasi progetto, piace e il mercato cinese è un chiaro indicatore del fatto che il cinefumetto DC potrebbe recuperare le posizioni perse all'inizio della sua corsa al box-office.

La sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League è attualmente al cinema. I prossimi progetti del DCEU sono: Aquaman, che uscirà il 21 dicembre 2018, Wonder Woman 2, in sala dal 1 novembre 2019, Shazam!, il 5 aprile 2019, Cyborg nel 2020 e Green Lantern Corps nel 2020.

