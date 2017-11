Justice League: le previsioni d'incasso globali danno il cinecomic a 325 milioni

Nonostante ancora non si sappia esattamente la percentuale di rating cheassegnerà a Justice League , la stima d'incasso globale per il primo week-end alè un impressionante 325 milioni di dollari, anche di più.

Deadline riporta che il cinefumetto DC debutterà in Nord America con un incasso stimato tra i 110 e i 120 milioni di dollari, mentre nel mondo dovrebbe attestarsi tra un minimo di 215 milioni e un massimo di 235, per un totale, come abbiamo detto, che potrebbe oscillare tra i 325 e i 355 milioni.

Molti pensano addirittura che, vista l'eccitazione per l'arrivo del film, potrebbe andare addirittura meglio; si vedrà poi nella seconda settimana di programmazione se le cose continueranno a mantenersi positive, cosa che è molto probabile che accada.

Justice League arriva al cinema dopodomani!