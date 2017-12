Justice League potrebbe superare L'Uomo D'Acciaio al box-office mondiale

Pericolo scongiurato? Probabile. Vi avevamo già detto che Justice League aveva superato la soglia dei 600 milioni di dollari, ma adesso abbiamo dei nuovi pronostici che potrebbero 'salvare' inil film di

In molti, infatti, avevano ipotizzato che la pellicola della DC Entertainment arrivata nei cinema a novembre, avrebbe deluso le aspettative della Warner Bros. Pictures, arrivando ad incassare meno de L'Uomo D'Acciaio del 2013, diventando il film dell'Universo Cinematografico DC Comics ad aver incassato di meno nella storia.

Secondo gli analisti, la pellicola dedicata alla Justice League potrebbe chiudere la sua corsa al botteghino mondiale con circa 675 milioni di dollari, contro i 668 milioni incassati dal film su Superman del 2013. Sicuramente una 'magra consolazione', il che renderebbe Justice League non il film del DCEU ad aver incassato di meno, ma resterebbe comunque una cocente delusione per lo studio e potrebbe far subire una grossa perdita alla Warner.

Al momento la Warner continua a sfornare cinecomics, nonostante la performance deludente di Justice League, ed infatti sono attesi per i prossimi anni il film dedicato ad Aquaman e Wonder Woman 2, tra gli altri. Altri titoli in fase di sviluppo includono Suicide Squad 2, Justice League Dark, Flashpoint e Green Lantern Corps.