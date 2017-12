Justice League potrebbe non superare l'incasso de L'Uomo D'Acciaio

Ancora una pessima notizia per l'. Quando nel 2013 lalanciò il suo Universo DC con, tutto era stato pensato per portare alla 'punta di diamante', il crossover finale,

La Warner Bros. tutto poteva immaginarsi tranne che il film-evento dello studio potesse incassare meno degli altri titoli. Dopo avervi riportato che Justice League ha superato la soglia dei 500 milioni, Forbes afferma che, allo stato attuale, il film potrebbe addirittura non superare l'incasso globale de L'Uomo D'Acciaio che, nel 2013, totalizzò 668 milioni di dollari. Secondo il sito, il cinefumetto dovrebbe superare almeno quota 700 milioni per considerarsi un 'successo' e portare un rientro nelle tasche dello studio.

Attualmente il film è a quota 567.4 milioni e grazie, principalmente, a livello internazionale, dove i film che hanno fatto 'tremare' il film in madrepatria (come Coco o Wonder) non sono ancora usciti dappertutto. Nonostante ciò, Forbes ha notato un rallentamento troppo 'brusco' negli incassi, soprattutto in madrepatria dove ha subito un calo impressionante del 59.7%. Con le festività Natalizie alle porte e l'arrivo di Star Wars - Gli Ultimi Jedi, difficilmente la Justice League racimolerà ancora più denaro.

Noi vi terremo aggiornati a riguardo.