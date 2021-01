Justice League, il poster è un omaggio a una cover storica di Superman: l'autore ringrazia

Insieme all'annuncio della data d'uscita ufficiale della Zack Snyder's Justice League su HBO Max, che sarà un lungometraggio di ben 4 ore, l'autore del crossover DC ha pubblicato grazie a Warner Bros anche 3 poster ufficiai dell'attesissimo progetto director's cut, uno dei quali è un evidente omaggio a Superman.

Stiamo ovviamente parlando della locandina dove vediamo una bandiera sbrindellata piantata su di un cumulo di macerie, che è esattamente un grandissimo e chiaro omaggio alla copertina ideata da Dan Jurgens per lo storico volume de La morte di Superman. Un omaggio talmente evidente che anche lo stesso autore originale ha condiviso il poster via Twitter, dicendosi "lusingato" dalla scelta di Zack Snyder.



In concomitanza, comunque, BossLogic ha voluto rendere ancora più evidente la citazione a La morte di Superman, colorando la locandina e dipingendo di rosso scarlatto la bandiera, sostituendo inoltre il logo della Justice League con il simbolo di Superman. Potete vedere il lavoro di BossLogic e il commento di Jurgens nei tweet in calce alla notizia.



Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League approderà in esclusiva su HBO Max il prossimo 18 marzo 2021. Vi piacciono i poster del film? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.