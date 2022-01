Justice League, la polemica Whedon-Fisher non si placa: i fan si schierano con l'attore

Tuttavia nella Snyder's Cut abbiamo avuto modo di apprezzare l'interpretazione di Fisher, che ha un ruolo decisamente importante nella vicenda, in quanto funge da cuore emotivo dell'intero film . Un errore non irrilevante quello commesso da Whedon, che adesso con le sue dichiarazioni si mette ancora di più con le spalle al muro. Infatti i fan continuano a sostenere Fisher con dei post su Twitter, in cui spesso prendono in giro il sostituto di Snyder. E non solo i fan, perché anche alcuni colleghi si sono espressi. Tra questi c'è Stephen M. Colbert, che è intervenuto con un tweet molto interessante... troverete il suo e tutti gli altri commenti in fondo all'articolo .

Recentemente Whedon ha definito l'interprete di Cyborg "un pessimo attore in entrambi i sensi", riferendosi con questa espressione anche alle accuse mosse dall'interprete e sostenute da diversi colleghi. Tra questi c'è anche Ben Affleck, che ha definito Justice League l'esperienza peggiore della sua vita . Il regista ha aggiunto che molto del personaggio è stato tagliato perché "logicamente non aveva senso" . E proprio in questo modo Cyborg è diventato insulso e quasi di troppo nella sua versione di Justice League.

