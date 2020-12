Justice League: al momento nessun piano per sequel e spin-off alla Warner

C'è ancora chi spera con la prossima uscita di Zack Snyder's Justice League, che all'indomani la Warner annunci un eventuale sequel del crossover dei personaggi DC al cinema, ma al momento attuale è lo stesso presidente a confermare che non esistono piani concreti per un sequel nel futuro delle uscite dello studio targate DC Films.

Nel corso di un'intervista concessa al New York Times, il capo di DC Films Walter Hamada ha esposto i piani dello studio per il futuro dal quale sono esclusi tuttavia eventuali sequel o spin-off del Justice League di Zack Snyder che arriverà su HBO Max nel marzo dell'anno prossimo. La doccia fredda arriva anche dopo la conferma che Snyder non è più parte dei progetti futuri targati Warner/DC.

"Almeno per il momento, il signor Snyder non è parte dei piani dei nuovi film della DC e il produttore esecutivo descrive il progetto alla HBO Max come un 'storytelling cul-de-sac' che non porterà da nessuna parte", scrive il giornalista Brooks Barnes nel suo profilo di Hamada sul NYT. Stando a quanto detto da Hamada, nel futuro della DC Films c'è il multiverso e i registi che si occuperanno dei prossimi film potranno usare i personaggi delle timeline che preferiscono, tutto quello che la loro storia richiederà.

Certo è molto strano continuare a sostenere che Snyder sia fuori dai futuri progetti della Warner/DC e contemporaneamente sostenerlo nell'uscita del suo Justice League su HBO Max; ciononostante, Snyder sarà presente all'evento Justice Con che verrà organizzato anche per il 2021.

Questo non vuol dire che il regista si allontanerà da ogni genere di progetto targato Warner/DC, in quanto un responso molto positivo alla sua Snyder Cut potrebbe rimescolare le carte in ottica futura.