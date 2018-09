Justice League: i piani originali di Zack Snyder prevedevano la morte di Batman

Ormai è chiaro ogni giorno di più: il Justice League che abbiamo visto al cinema, non è quello che aveva, inizialmente, ideato il filmaker Zack Snyder. I piani del regista, per questo Universo Cinematografico della DC, infatti, erano differenti.

Come ormai saprete, Zack Snyder ha svelato, nel corso del tempo, che la sua idea era quella di sviluppare cinque pellicole collegate tra di loro che raccontassero una storia unica. Insomma, per intenderci, una storyline spalmata in cinque film con un inizio e una fine. Infatti, secondo i report, Snyder non voleva affatto una costruzione dell'Universo Cinematografico DC ma un'unica storia iniziata con L'Uomo D'Acciaio nel 2013. Chiaramente, la Warner voleva più guadagni ed ha iniziato a mettere prima in cantiere altri film 'legati' a quell'Universo e poi a stravolgere i piani del filmaker.

Ora Snyder ha confermato che il piano originale era quello di uccidere Batman (Ben Affleck) in uno di questi film (presumibilmente Justice League Part II), sacrificandosi contro Darkseid. Infatti sembra proprio che una delle ispirazioni principali del regista fosse la run a fumetti Crisi Finale; naturalmente, con il "licenziamento" di Snyder, questi piani sono saltati, cosi come quelli di una seconda parte per Justice League.

Voi avreste apprezzato quest'idea?