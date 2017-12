Justice League: la petizione per la Zack Snyder's Cut è stata hackerata

Dopo lo scontento generato dalla visione di, era stata lanciata una petizione per vedere ladel film per come era stato concepito da

Tuttavia, il creatore di quella petizione ha rivelato che questa è caduta vittima degli hacker informatici. Su Charge.com, infatti, era apparso il criptico messaggio “Victory!”, che ha causato la confusione di tutti i fan che avevano siglato la richiesta con i loro nomi. Ancora più confusione si sarà creata alla Warner Bros, soprattutto perché nessun comunicato ufficiale circa un’eventuale release in home video era stato diffuso fino a quel momento.

Attraverso il suo account Twitter, il creatore della petizione, Roberto Mata, ha spiegato di essere caduto vittima di un hackeraggio. Sebbene la petizione sia ancora attiva, il suo account su Charge è stato cancellato, scollegandolo dalla petizione. Il criptico “Victory!” sarebbe stato quindi scritto proprio dall’hacker e si riferiva probabilmente alla sua cancellazione del profilo di Mata. Di seguito potete visualizzare il tweet con cui l’utente ha informato i fan dell’avvenimento.

Il fatto è che probabilmente una Snyder’s Cut non verrà mai realizzata dalla Warner, poiché ci sono segnali evidenti che portano a credere che il regista non abbia mai potuto completare la sua visione del film; lo stesso direttore della fotografia, Fabian Wagner, ha ammesso di non aver mai visto un final cut, se mai ne esiste uno.