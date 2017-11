Justice League la petizione per il director's cut di Snyder supera quota 100.000

Qualche giorno fa avevamo riportato la notizia della creazione, tramite Change.org, di una petizione per vedere, in home video, il director's cut diper Justice League . Le firme in breve tempo hanno superato il già impressionate numero di 100.000.

Anzi, per a precisione, nel momento in cui scriviamo, la quota è 120.000 adesioni.

La richiesta dei fan è vedere per intero, nell'home video di Justice League, quella che era la versione originale creata da Zack Snyder - il regista che ha dovuto lasciare il progetto per via di grandissimi problemi familiari - invece del prodotto che è attualmente al cinema, post prodotto da Joss Whedon.

Vedremo nei prossimi giorni se la Warner Bros. prenderà in considerazione la possibilità di regalare ai fan quello che stanno chiedendo a gran voce.

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League, il cinefumetto DC su Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman e Flash è attualmente in programmazione nei cinema italiani.