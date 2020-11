Justice League: ecco perché Zack Snyder ha scelto di completare il film per Warner

La notizia dell'arrivo della tanto famigerata Snyder Cut di Justice League pare non abbia suscitato solo la sorpresa del numeroso pubblico affezionato che ha passato anni ad invocarla a gran voce. Il primo a essere sorpreso, e anche un po' spaventato dalla cosa è stato lo stesso Zack Snyder, che ha spiegato il motivo per cui ha accettato.

Come saprete, Zack Snyder's Justice League arriverà nel corso del 2021 su HBO Max, la piattaforma di streaming digitale di TimeWarner, che dovrebbe distribuirla sotto forma di miniserie in quattro parti. Incalzato recentemente da Beyond The Trailer, lo stesso Snyder ha confermato che voleva assicurarsi che la sua storia venisse raccontata per intero e ha anche rivelato il motivo principale che lo ha spinto ad accettare di occuparsi nuovamente della pellicola: in sostanza per mantenere una promessa fatta al suo cast.

"Ho portato io il concept [alla Warner], giusto? Ed è lì che stavamo andando, Justice League. E quando ho parlato di Jason [Momoa] o Ezra [Miller], stava iniziando tutto, era come tornare agli anni di Batman v Superman. Lo stesso per Amy [Adams]... Si è trattato di questo, del fatto che stavamo andando in una certa direzione. Quando questa opportunità è arrivata da me ho ricevuto questa chiamata. Toby Emmerich mi ha chiamato dicendomi: 'Saresti interessato a fare questa cosa?' e io francamente ero scioccato. Non ero pronto, ma pensandoci una delle cose che mi ha spinto ad accettare questo enorme e folle lavoro è stato l'impegno che avevo preso con gli attori, per finire tutto. Fatemelo fare, fatemi onorare quello di cui parlavamo quando stavamo creando il tutto. Come sapete non ho mai visto la versione cinematografica di Justice League, ma posso immaginare non sia affatto quella di cui avevamo discusso".

Attendete la Snyder Cut? Vi ricordiamo che attualmente non c'è una data precisa di pubblicazione, ma il regista ed HBO punterebbero alla seconda metà del 2021. Snyder, sempre molto entusiasta del progetto, ha dichiarato che ci sarà un restyling totale, anche per quanto riguarda il Joker di Jared Leto.