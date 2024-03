Justice League, perché Zack Snyder lasciò la regia del film a Joss Whedon?

Per apprezzare il presente e prepararsi al meglio al futuro è bene conoscere la storia: mentre James Gunn e Peter Safran danno vita al loro DC Universe completamente rinnovato, dunque, può essere utile un ripasso di uno degli episodi più assurdi della travagliata storia del defunto DCEU, vale a dire quello che riguarda Justice League.

Il criticatissimo film uscito in sala nel 2017 era stato pensato, come sicuramente ricorderete, per la regia di quello Zack Snyder che anni dopo riuscì a proporci la sua versione riveduta e corretta con l'ormai leggendaria Snyder Cut: prima di quel momento, però, il regista di Watchmen fu costretto a cedere il suo posto al collega Joss Whedon.

Proprio in quel periodo, infatti, Snyder e sua moglie Deborah Snyder (che al film partecipava in veste di produttrice) si trovarono ad affrontare il suicidio della figlia Autumn Snyder: dopo aver provato in un primo momento a restare in sella, i due decisero infine di farsi da parte per poter passare del tempo in famiglia per poter elaborare il lutto.

La cosa, come sappiamo, causò enormi problemi alla produzione, con Whedon che fu in seguito criticatissimo dal cast per l'atmosfera creata sul set. E voi, quale delle due versioni avete preferito? Quella cinematografica o quella di Snyder? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre Zack Snyder, intanto, si è detto disposto a dare un seguito a Justice League se Netflix riuscisse ad acquistare i diritti della saga.