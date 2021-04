Justice League: perché Victor non viene chiamato Cyborg nella Snyder Cut?

Victor Stone è stato il vero protagonista del Justice League di Zack Snyder, con il personaggio di Ray Fisher che ha potuto finalmente ritrovare il giusto minutaggio dopo i pesanti tagli apportati da Joss Whedon alla prima versione del film. Molti fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare un significativo dettaglio.

Nel corso del film di Snyder, infatti, non si fa mai riferimento al personaggio di Fisher con il nome di Cyborg, ovvero l'identità con cui è storicamente conosciuto Victor dai fan DC: casualità o scelta ben precisa del nostro Zack?

La verità è da ricercare ovviamente nella seconda opzione: chi ha visto Justice League sa bene, infatti, quanto il Victor Stone messo in scena da Fisher sia un personaggio tutt'altro che a proprio agio con la sua nuova natura meccanica, ottenuta solo in seguito all'intervento di una Scatola Madre quando il nostro era praticamente in punto di morte.

Riferirsi come Cyborg ad un personaggio evidentemente a disagio con la sua situazione sarebbe stato dunque quantomeno indelicato da parte dei vari Batman, Wonder Woman e Flash, non credete? A proposito di Victor Stone, intanto: recentemente Ray Fisher è tornato a inveire contro Warner Bros. in seguito alla condanna dell'assassino di George Floyd.