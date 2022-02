Justice League, perché la Snyder Cut non è canonica?

La Snyder Cut di Justice League è arrivata lo scorso anno, e ha disegnato una nuova epica all'interno del DCEU. Tuttavia secondo le dichiarazioni del regista, questa nuova versione non farebbe parte del canone. Ma perché? Ecco la ragione.

"La Warner Bros non considera canonica la mia versione di Justice League, per loro quella di Joss Whedon lo è" aveva detto Snyder lo scorso anno nel corso di un podcast. Il regista aveva aggiunto che per lui si tratta in verità di una cosa positiva, perché in questo modo ha avuto maggiore libertà creativa, e ha potuto sviluppare la narrazione e i personaggi nel modo che più preferiva.

Proprio il fatto che Snyder abbia avuto la libertà di espandere le storyline dei protagonisti del film, ha fatto uscire la pellicola dal canon. Infatti il film di Whedon pone le basi per tutto ciò che è venuto e verrà dopo, senza sostanzialmente considerare i moti interiori e i cambiamenti che i personaggi hanno vissuto nel corso della Snyder Cut, cosa che non faranno i film in arrivo. Probabilmente questo accade perché le pellicole erano già state programmate, e cambiare tutto per adattarlo a un nuovo "universo" che è quello di Snyder, sarebbe stato impensabile. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe che il film entrasse nel canon DC?

Intanto scopriamo che la DC ha cancellato definitivamente Cyborg!