Justice League, perché nella Snyder Cut Mera parla con accento inglese?

La Snyder Cut ha praticamente fatto a pezzi e rimesso insieme con un bel po' di aggiunte e cambiamenti il Justice League del 2017: tra le differenze meno importanti ma forse più evidenti con il film di Joss Whedon, dunque, c'è sicuramente quella relativa allo strano accento di Mera.

Molti fan hanno infatti notato che il personaggio di Amber Heard, a differenza di quanto visto nella prima versione di Justice League e in Aquaman, parli con un accento inglese piuttosto spiccato: ma qual è il motivo di questo singolare cambiamento?

Una spiegazione ufficiale, in effetti, non esiste: andando per intuito, però, sembra che Heard abbia dovuto effettuare un doppiaggio del suo stesso personaggio all'epoca dei lavori sul film di Whedon, probabilmente per star dietro alle tante modifiche apportate alla trama e ai dialoghi. La voce di Mera nel film del 2017 è dunque quella doppiata dalla stessa Heard, con il personaggio che perse quindi quell'accento british previsto dalla versione di Snyder: a quel punto, probabilmente per non stonare con il film precedente, la scelta di James Wan per Aquaman fu quella di mantenere l'accento privo di cadenza inglese.

La Snyder Cut, che ci mostra per la prima volta Mera anche nella sequenza dell'Incubo di Batman, ha dunque riportato in auge l'accento originale del personaggio: e voi, quale versione avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di cose da chiarire, intanto, cerchiamo di approfondire la questione relativa a quel grosso buco di trama nella Snyder Cut.