Justice League, perché non è uscito come mini-serie? Spoiler, c'entrano gli avvocati

Come sicuramente ricorderete, subito dopo lo storico annuncio ufficiale dell'uscita della Snyder Cut di Justice League, il regista Zack Snyder e il servizio di streaming on demand HBO Max avevano anticipato che il progetto sarebbe stato distribuito sotto-forma di mini-serie in quattro episodi.

Successivamente però si è iniziato a parlare di un montaggio continuativo della durata di quattro ore, così come originariamente concepito dal regista, e alla fine si è optato definitivamente per questa versione abbandonato i piani della mini-serie. Come mai? A rispondere è stato lo stesso Zack Snyder, che in una recente conversazione con Deadline, nella quale ha parlato anche dei suoi piani futuri, ha dichiarato:

"Francamente, è stata una questione legale. Dividere un film in quattro parti per trasformarlo in una mini-serie tv avrebbe annullato tutti i contratti già in vigore. E allora mi sono detto: 'Okay, ragazzi, questa situazione ha tutta l'aria di essere sul punto di far scoppiare un grosso precedente legale, quindi lasciamo perdere e andiamo con un film di quattro ore'".

Il film oggi è suddiviso in sei capitoli più un epilogo e, nonostante la durata gigantesca, la critica è stata unanime nell'elogiare Justice League di Zack Snyder come un miglioramento significativo rispetto alla versione cinematografica che Joss Whedon ha consegnato nel 2017. Voi cosa ne pensate? Avreste preferito una mini-serie in quattro episodi? Ditecelo nei commenti!

