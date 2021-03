Justice League, perché Martha Kent ha gli occhi rossi nel trailer di Zack Snyder?

Per anticipare l'imminente arrivo del film, nelle scorse ore HBO Max ha diffuso un nuovo trailer ufficiale di Zack Snyder's Justice League che ha attirato l'attenzione dei fan per un piccolo ma importante particolare.

All'interno del filmato è infatti presente una scena in cui gli occhi di Martha Kent, la madre di Superman interpretata da Lois Lane, si illuminano di rosso in un modo simile a quelli del figlio quando sta per utilizzare i raggi laser. Tuttavia, come molti di voi già sapranno, la questione non ha niente a che vedere con i poteri dell'Uomo d'Acciaio, bensì con la presenza di Martian Manhunter.

Nei piani iniziali del regista di Watchmen, infatti, l'alieno conosciuto come J'onn J'onzz sarebbe stato al centro di un arco narrativo in cui, essendo lui un abile mutaforma, avrebbe preso il posto del generale Calvin Swanwick interpretato da Harry Lennix in Man of Steel e Batman v Superman. Cosa ancora più importante (ma vi sconsigliamo si proseguire la lettura se volete evitare SPOILER), lo stesso Snyder in passato ha pubblicato uno storyboard che vedeva Martha Kent trasformarsi in Martian Manhunter dopo una visita a Lois Lane. Dall'ultimo trailer, dunque, si evince che la Snyder Cut conterrà almeno una parte di piani originali di Snyer.

Vi ricordiamo che la nuova versione di Justice League debutterà su Sky Cinema e Now TV nella mattinata del 18 marzo. Intanto, vi lasciamo alle prime reazioni della stampa sulla Snyder Cut.