Justice League, perché il Joker di Jared Leto assomiglia a Joaquin Phoenix?

Ieri Zack Snyder ha diffuso in rete un primo assaggio del nuovo look del Joker di Jared Leto nel suo cut di Justice League, e nonostante la poca chiarezza dell’immagine, molti hanno notato una possibile somiglianza con la versione interpretata da Joaquin Phoenix nel film diretto da Todd Phillips.

Chiaramente si tratta ancora di speculazioni in attesa di vedere da vicino l’aspetto definitivo del personaggio, però una cosa sembra ormai certa: il look di Leto nel film non avrà niente a che vedere con quanto visto in Suicide Squad, e secondo l’ipotesi più gettonata ciò è dovuto alla sua presenza in versione Knightmare, ovvero in quelle sequenze ambientate nel futuro immaginato da Bruce Wayne in Batman vs Superman che vedono una Terra dai contorni distopici in cui Superman è diventato malvagio.

Per sapere se il Joker di Leto sia davvero ispirato in parte a quello di Phoenix, ruolo che ricordiamo essergli valso il suo primo Oscar come miglior attore protagonista, non ci resta tuttavia che attendere l’arrivo del nuovo trailer ufficiale in arrivo nelle prossime settimane, da cui potrebbe emergere un aspetto del tutto differente da quanto visto nella pellicola premiata con il Leone d’Oro.

Voi cosa ne pensate del ritorno del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. In arrivo su HBO Max il prossimo 18 marzo (restiamo in attesa di dettagli sulla distribuzione italiane), vi ricordiamo che in queste ore la Snyder Cut di Justice League ha ottenuto ufficialmente il rating R.