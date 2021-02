Justice League: perché il film di Zack Snyder ha un formato così strano?

Il trailer finale di Justice League ha confermato l'implementazione di un nuovo formato per la versione di Zack Snyder, altro dettaglio fondamentale che la differenzierà da quella del 2017 di Joss Whedon.

Le proporzioni delle immagini della Snyder Cut vanteranno un aspect ratio di 1,37: 1: quali sono le differenze rispetto al film del 2017?

Partiamo col dire che il film è stato girato interamente su pellicola 35 mm e venne pubblicato nel 2017 con proporzioni 1,85: 1, un formato di pellicola widescreen comunemente usato a Hollywood fin dagli anni '50. La pellicola da 35 mm cattura un'immagine su un fotogramma di 21,95 x 16 mm, ottenendo il già citato formato 1,37: 1. A differenza del widescreen anamorfico, che conserva tutte le informazioni all'interno di questo frame, il rapporto 1,85: 1 scelto da Warner Bros. per Justice League si ottiene ritagliando la parte superiore e la parte inferiore dell'immagine catturata, rimuovendo letteralmente sezioni del fotogramma in alto e in basso.

Questo perché oggi la maggior parte dei cinema del mondo sono progettati per un'immagine widescreen, mentre i cinema IMAX dispongono di schermi molto più grandi con un formato di circa 1,43: 1 molto simile all'estetica della pellicola da 35 mm. Zack Snyder aveva già girato alcune sequenze di Batman v Superman: Dawn of Justice con pellicola IMAX che, quando proiettate su schermi IMAX, ripropongono il formato 1,43: 1 che rende l'immagine molto più grande, aggiungendo le sezioni in alto e in basso che il rapporto 1,85: 1 invece 'oscura'.

In sostanza, con il formato widescreen 1,81: 1 si verifica una grossa 'perdita di informazioni visive', che evidentemente nella sua director's cut Snyder non è stato disposto a sacrificare. Il formato 1.37: 1 è riconducibile ad una scelta artistica, che tra l'altro contribuirà a rendere i personaggi più slanciati e 'alti' dipingendoli come gli esseri divini che Snyder immagina. In sostanza saranno aggiunte delle bande nere ai lati invece che in alto e in basso, come accade nel canonico 16:9, e questa scelta 'allungherà l'immagine' mostrando sezioni che altrimenti scomparirebbero.

Inoltre, contribuirà a differenziare la Snyder Cut non solo da JL di Joss Whedon, ma da tutti gli altri film di genere.

Per altre letture: spiegato l'incontro tra Batman e Joker nella Snyder Cut.