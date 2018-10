Justice League: per Ray Fisher è stato girato materiale per due film

Chissà se mai sapremo la verità. Chissà se mai sapremo cosa non abbiamo visto del film "originale". Fatto sta che, ad un anno di distanza, ancora si parla di Justice League. O meglio: della versione che non abbiamo visto e che forse non vedremo mai.

Nel corso di una nuova intervista, l'attore Ray Fisher - interprete del personaggio di Cyborg in Justice League - ha fatto delle grosse rivelazioni sul montaggio della pellicola e sull'effettivo girato del cinecomic di casa DC.

"Quello che posso dire è che Zack Snyder aveva dei piani specifici sul personaggio di Cyborg e sul suo futuro" ha svelato l'attore nell'intervista "E Zack ha girato materiale sufficiente per realizzare due film. Penso avesse in mente una trilogia. Se il suo piano si fosse realizzato avremmo visto Cyborg diventare il meta-umano più potente dell'intero universo della DC.".

Sfortunatamente, della versione di Snyder è rimasto ben poco, come ammesso dagli addetti ai lavori e dagli attori. Quando la Warner Bros. Pictures ha ingaggiato Joss Whedon per riscrivere, rigirare e rimontare in corsa la pellicola, infatti, il personaggio di Cyborg è stato uno di quelli che ha subito più tagli ed è stato 'vittima' del montaggio.

Ricordiamo che il film è uscito nei cinema a novembre 2017.